Pontedecimo, da mercoledì operativa la nuova stazione dei Carabinieri

Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Genova, Colonnello Alessandro Magro, alla presenza del Prefetto di Genova, Cinzia Torraco, ha annunciato che il 27 maggio la Stazione Carabinieri di Bolzaneto sarà operativa in un nuovo stabile, sito in via Ponte della Forestale n. 2, cambiando la denominazione in Stazione Carabinieri “Bolzaneto” in Pontedecimo.

La nuova sede della Stazione Carabinieri “rappresenta un importante presidio di legalità per il territorio di competenza, compreso nel V Municipio - Valpolcevera, dove risiedono circa 30.000 cittadini”.

Lo stabile, dapprima sede di una Stazione del Corpo Forestale dello Stato e successivamente assegnato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel settembre 2025 è stato riconsegnato dall’Agenzia del Demanio all’Arma che, a seguito di diversi lavori di adeguamento per la sua rifunzionalizzazione, ha adibito l’immobile a Stazione Carabinieri.

Viene così risolta una lunga problematica infrastrutturale che ha riguardato la Stazione Carabinieri di Genova Bolzaneto che, dal 2018, era stata “ripiegata” presso la Stazione Carabinieri di Genova Rivarolo.

L’ubicazione del nuovo plesso nella delegazione di Pontedecimo consentirà di accogliere ulteriori nuovi Carabinieri, grazie ad un adeguato numero di camerate ed alloggi, e di svolgere al meglio il servizio di prossimità al cittadino, così consolidando la tradizionale cifra distintiva dell’Istituzione con la capillare presenza sul territorio.

La Stazione di “Bolzaneto” continuerà ad operare nei quartieri Bolzaneto, Pontedecimo, San Quirico, San Biagio, Murta, Trasta, Diamante, Geminiano, Morego, Cremeno e Begato.

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