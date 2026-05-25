Genova, nuovo sistema di raccolta dei rifiuti alla Foce: contenitore anche per il cartone

GENOVA - Da oggi prende avvio la fase operativa del nuovo modello di raccolta nel quartiere Foce a Genova. L'intervento si estenderà progressivamente all'area del Centro — piazza Verdi, piazza della Vittoria e via Fiume — con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata, riorganizzare le postazioni e migliorare la qualità del conferimento fino al 65% nel perimetro interessato.

Il progetto prevede l'installazione di contenitori di nuova generazione per carta e cartone, plastica e metalli e organico: bocche di conferimento più ampie, senza pulsante, pensate per rendere più rapido il gesto quotidiano e ridurre gli errori di conferimento. Per il rifiuto residuo indifferenziato resta il cassetto volumetrico già introdotto negli altri quartieri.

Le postazioni nell'area interessata passeranno da 111 a 88, con una distribuzione più uniforme che libera spazio per la sosta e migliora il decoro dello spazio pubblico.

«Con questo intervento proseguiamo il lavoro per rendere la raccolta differenziata più semplice e più ordinata — dichiara Silvia Pericu, assessora all'Ambiente del Comune di Genova — Contenitori più facili da usare e un servizio dedicato alle attività commerciali riducono i conferimenti impropri. Ma perché funzioni davvero, serve che ognuno faccia la propria parte: istituzioni, AMIU, cittadini e operatori economici».

Il quartiere conta circa 28.000 abitanti e Proprio per la forte concentrazione di attività commerciali, AMIU introduce anche un servizio dedicato di raccolta porta a porta del cartone: saranno coinvolte quasi 300 attività alla Foce e 75 nell’area Centro.

L'obiettivo è intercettare meglio il materiale, migliorarne la qualità e ridurre intasamenti dei contenitori e rifiuti a terra.

«Questa nuovo progetto coinvolge la Foce verso una raccolta differenziata spinta, con contenitori più ordinati e l’apertura più ampia per la differenziata - spiega Roberto Spera, Direttore generale AMIU Genova - Va cambiato il modo in cui conferire i rifiuti, mettendo al centro la raccolta differenziata. Il cittadino dovrà separare i rifiuti e differenziarli correttamente a casa: avremo dei facilitatori che li affiancheranno e aiuteranno in questo nuovo sistema. La vera rivoluzione che ci aspettiamo è la collaborazione, “il gioco di squadra” della nostra campagna di comunicazione. Assistere i cittadini in questa fase significa rendere il cambiamento semplice, accessibile e vicino ai bisogni reali delle persone. Adesso è importante il contributo degli abitanti e dei commercianti che accompagneremo con informazioni, assistenza e supporto costante durante tutta la fase di avvio del servizio. La tecnologia da sola non basta. Serve collaborazione, attenzione agli spazi pubblici e senso di responsabilità condiviso».

Dall'avvio dell'intervento i volontari delle associazioni dei consumatori, aderenti all'Istituto Ligure per il Consumo, saranno presenti come informatori ambientali a presidiare le nuove postazioni, per accompagnare i cittadini nell'utilizzo dei contenitori e rispondere ai dubbi più frequenti.

Sottolinea Anna Palmieri, presidente Municipio Medio Levante: «La Foce è un quartiere molto vissuto, con una forte presenza commerciale: ha bisogno di soluzioni pratiche e vicine alla vita quotidiana delle persone. La riorganizzazione delle postazioni e il presidio informativo sul territorio sono essenziali per accompagnare il cambiamento senza calarlo dall'alto».

Parallelamente, un piano di comunicazione capillare raggiungerà residenti e attività commerciali attraverso pieghevoli in cassetta postale, locandine nei portoni e incontri sul territorio.

Il materiale sarà distribuito anche nelle piazze e ai mercati del quartiere — il mercato comunale in piazza Scio e il mercato ambulante di piazza Palermo, attivo il lunedì e il giovedì. Per le attività food e gli operatori commerciali sono previste comunicazioni specifiche sulle modalità del porta a porta.

L'iniziativa è seguita anche sui canali social di AMIU Genova, dove saranno pubblicati contenuti pratici su come usare i nuovi contenitori, le attività degli informatori ambientali e le modalità del porta a porta per il cartone.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.