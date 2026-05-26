Genova, volontari sui bus per aiutare a timbrare con le nuove obliteratrici

Con l’installazione progressiva delle nuove validatrici rosse del sistema di bigliettazione elettronica regionale, già operative su circa metà della flotta urbana, prende il via anche un nuovo servizio di assistenza dedicato ai passeggeri di Amt. Da oggi, martedì 26 maggio, i volontari delle principali associazioni dei consumatori saliranno infatti a bordo degli autobus per offrire supporto pratico nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali.

L’iniziativa nasce per aiutare gli utenti nella fase di convalida del biglietto elettronico, nel controllo della validità del titolo di viaggio e nelle procedure di acquisto, dopo le numerose segnalazioni legate alle difficoltà di lettura dei QR code sui mezzi pubblici registrate negli ultimi mesi.

Il progetto è stato sviluppato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Genova, Amt e le associazioni dei consumatori, nell’ambito dei tavoli istituzionali avviati per migliorare l’esperienza dei viaggiatori e favorire una transizione più semplice verso il nuovo sistema digitale.

L’obiettivo è fornire un aiuto concreto soprattutto a chi ha minore familiarità con le nuove tecnologie, accompagnando i passeggeri nell’utilizzo delle funzionalità della bigliettazione elettronica. Tra le principali novità del servizio spicca la possibilità di acquistare direttamente il biglietto tramite validatore utilizzando carte di credito, debito o prepagate, una soluzione pensata per rendere il trasporto pubblico più accessibile, rapido e intuitivo.

La prima fase dell’iniziativa viene realizzata insieme all’Istituto Ligure per il Consumo, organismo che riunisce nove associazioni: Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore. Le associazioni sono già impegnate nel progetto Digitalmentis, dedicato alla diffusione delle competenze digitali di base e al supporto delle persone nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

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