Birra Longa festeggia 10 anni: degustazioni e cultura nel cuore del centro storico di Genova

Dieci anni di degustazioni, cultura brassicola e valorizzazione del centro storico. Torna domenica 24 maggio “Birra Longa”, la manifestazione organizzata da Rete Contatto Genova che animerà vicoli e locali del centro cittadino con un percorso dedicato alla birra artigianale italiana.

L’evento si svolgerà dalle 12 alle 22 con partenza da un punto accrediti dove i partecipanti, dopo l’acquisto online del biglietto, riceveranno kit, bicchiere ufficiale e mappa del percorso.

Degustazioni – Per celebrare il decennale, gli organizzatori hanno selezionato otto birre considerate tra le migliori del 2025 grazie alla collaborazione con la rassegna “Birraio dell’Anno”. L’obiettivo, spiega il vicepresidente di Rete Contatto Fabio Parodi, non è il consumo veloce ma la scoperta del prodotto: “Non si tratta di tirarsi giù delle pinte, ma di degustare e apprezzare il valore artigianale della birra”.

In ogni tappa saranno presenti esperti pronti a raccontare lavorazioni, caratteristiche e storia dei birrifici coinvolti. Tra gli ospiti anche produttori provenienti da Liguria, Piemonte, Lazio e Veneto.

Centro storico – Fin dalla prima edizione Birra Longa ha puntato anche sulla valorizzazione del centro storico genovese. “Dieci anni fa la domenica il centro era molto più vuoto – racconta Parodi –. Abbiamo cercato di creare un’occasione diversa per vivere i vicoli”. Oggi la manifestazione richiama circa duemila persone a edizione.

Cultura – Accanto alle degustazioni trovano spazio incontri, panel tematici, laboratori e corsi dedicati alla spillatura e alla produzione della birra. Un format che negli anni è cresciuto mantenendo la stessa impostazione divulgativa.

Sostenibilità – Il kit consegnato ai partecipanti comprende una tasca porta-bicchiere riutilizzabile, scelta pensata anche per ridurre l’utilizzo della plastica usa e getta. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Confcommercio e del Comune di Genova.

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