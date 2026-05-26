Tragedia in mare ad Arenzano: muore 85enne dopo un malore in acqua

ARENZANO – Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, sulla spiaggia di Arenzano, dove un uomo di circa 85 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in mare, sotto gli occhi dei bagnanti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si era tuffato in acqua intorno alle 9.30 nei pressi dei bagni Lido quando, pochi istanti dopo l’ingresso in mare, avrebbe iniziato a sentirsi male. Alcuni presenti hanno immediatamente notato la situazione e dato l’allarme.

Il bagnino di salvataggio è intervenuto tempestivamente, raggiungendo l’uomo in difficoltà e riportandolo a riva con l’aiuto di alcuni bagnanti. Sul posto sono poi arrivati i volontari della Croce Rossa di Arenzano e l’automedica Golf 5, mentre venivano avviate le prime manovre di soccorso.

Le operazioni di rianimazione sono proseguite per diversi minuti sulla spiaggia, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile: per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche la guardia costiera di Arenzano, la capitaneria di porto, i carabinieri e il personale sanitario del 118 di Genova Soccorso. La salma è stata successivamente messa a disposizione delle autorità competenti.

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