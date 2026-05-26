Sopraelevata: chiusa di notte fino al 30 novembre la rampa per Genova Ovest verso Ponente
di R.S.
Il provvedimento è legato agli interventi di riqualificazione del nodo di San Benigno
Cambia la viabilità per la Sopraelevata Aldo Moro: dalle 21 di oggi, martedì 26 maggio, fino alle 6 del 30 novembre, nella fascia oraria notturna 21-6, sarà chiusa temporaneamente la rampa in uscita verso il casello di Genova Ovest per i veicoli diretti a Ponente.
Il provvedimento è legato agli interventi di riqualificazione del nodo di San Benigno. Nello stesso periodo, sulla carreggiata di monte della Sopraelevata sarà inoltre imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Schianto in moto a Cisano: muore dopo alcuni giorni di ricovero il 18enne Giacomo Moretto
26/05/2026
di Redazione
Maldive, l'istruttore subacqueo Campo a Telenord: "Nella subacquea non si improvvisa nulla"
26/05/2026
di Claudio Baffico
Genova, scippo a un turista americano nel centro storico: due arresti
26/05/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova, sequestro da 400 mila euro a pregiudicato: orologi, conti e moto di lusso
26/05/2026
di Carlotta Nicoletti