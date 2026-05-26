Sopraelevata: chiusa di notte fino al 30 novembre la rampa per Genova Ovest verso Ponente

Cambia la viabilità per la Sopraelevata Aldo Moro: dalle 21 di oggi, martedì 26 maggio, fino alle 6 del 30 novembre, nella fascia oraria notturna 21-6, sarà chiusa temporaneamente la rampa in uscita verso il casello di Genova Ovest per i veicoli diretti a Ponente.

Il provvedimento è legato agli interventi di riqualificazione del nodo di San Benigno. Nello stesso periodo, sulla carreggiata di monte della Sopraelevata sarà inoltre imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Cantore e via di Francia.

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