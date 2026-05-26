Schianto in moto a Cisano: muore dopo alcuni giorni di ricovero il 18enne Giacomo Moretto

CISANO – Ha combattuto con tutte le sue forze per restare in vita, ma alla fine Giacomo Moretto non ce l’ha fatta. Il 18enne è morto oggi, 26 maggio, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverato dopo il grave incidente in moto avvenuto domenica sera.

Il giovane stava facendo ritorno a Cisano quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro un’auto in sosta. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile abbagliamento dovuto al sole, un eventuale guasto meccanico o altre circostanze che gli inquirenti stanno cercando di chiarire.

Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico non è mai migliorato. Il decesso è avvenuto nel reparto di Rianimazione.

Giacomo frequentava l’istituto alberghiero e coltivava il sogno di costruirsi un futuro nel settore del turismo e dell’accoglienza. Una vita giovane, spezzata troppo presto da un tragico incidente.

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