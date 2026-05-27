Giornate della cura del territorio: si parte da corso Italia, poi Pegli e Nervi. Salis: “Restituiamo bellezza a questi luoghi”

Sono partiti oggi da corso Italia i lavori previsti nell’ambito delle “Giornate della cura del territorio”, il programma del Comune di Genova dedicato alla riqualificazione delle passeggiate a mare. L’intervento, realizzato congiuntamente da Amiu e A.S.Ter, prevede attività di pulizia a fondo, ripristino delle piastrelle, tinteggiatura delle ringhiere e cura straordinaria del verde.

Le operazioni, avviate sul lungomare cittadino, proseguiranno anche nei prossimi giorni come parte di un cantiere diffuso che interesserà diverse aree, tra cui Boccadasse, San Nazaro e le zone del Garden e del Lido. Durante l’avvio dei lavori è stato effettuato un sopralluogo dalla sindaca Silvia Salis insieme agli assessori alle Manutenzioni Massimo Ferrante e all’Ambiente Silvia Pericu.

L’iniziativa non è un intervento isolato, ma si inserisce in un più ampio ciclo di appuntamenti periodici organizzati dal Comune di Genova in tutti i Municipi, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità urbana attraverso interventi straordinari che affiancano la manutenzione ordinaria. Le prossime tappe delle “Giornate della cura del territorio” dedicate alle passeggiate a mare sono previste a Nervi e a Pegli, mentre una nuova giornata generale si svolgerà a fine giugno.

«Ho voluto fortemente questa edizione speciale delle "Giornate della cura" perché il nostro lungomare è uno dei più importanti biglietti da visita della nostra città e un patrimonio a cui tutti siamo profondamente legati - afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis - a differenza delle "Giornate della cura del territorio" tradizionali, in questo caso ogni intervento durerà diversi giorni e vedrà collaborare Amiu e A.S.Ter per lavori coordinati di pulizia a fondo, sistemazione di piastrelle e ringhiere e cura del verde. Con l'arrivo della bella stagione, corso Italia e Boccadasse si preparano ad accogliere migliaia di cittadini e turisti: abbiamo deciso di mettere in campo un'azione mirata che restituisca a questi luoghi la bellezza che meritano e, soprattutto, i massimi standard di pulizia e decoro. Le "Giornate della cura del territorio" dimostrano che, con una programmazione attenta e il lavoro sinergico delle nostre partecipate, possiamo valorizzare la città, affiancando interventi straordinari alla cura quotidiana e alla manutenzione ordinaria».

Nel dettaglio, le squadre operative di Amiu e A.S.Ter stanno eseguendo una pulizia profonda delle piastrelle, anche con l’utilizzo di sistemi a caldo per la rimozione delle macchie, oltre alla revisione delle fioriere. A.S.Ter sta intervenendo prioritariamente sulla pavimentazione di corso Italia, con particolare attenzione all’area del Garden e di lungomare Lombardo. A Boccadasse, un’impresa terza incaricata sta completando il ripristino del selciato del borgo. Un’impresa specializzata è invece impegnata nella manutenzione e pitturazione delle ringhiere nella zona di San Nazaro, restituendo protezione e colore alle strutture esposte alla salsedine. A.S.Ter Verde ha avviato una manutenzione straordinaria delle aiuole nell’area Garden/Lido, con una progressiva estensione degli interventi verso ponente per la riqualificazione dell’intero tratto.

Le attività non si concluderanno nella giornata odierna: il cantiere proseguirà nei prossimi giorni per completare tutte le lavorazioni previste.

«La cura del territorio non può prescindere da una visione strutturale della manutenzione - dichiara l’assessore alle Manutenzioni, Massimo Ferrante - Intervenire su corso Italia significa preservare l’integrità di un’infrastruttura sociale ed estetica che subisce costantemente l’usura degli agenti atmosferici e dell’alto afflusso pedonale. Non stiamo solo riparando una pavimentazione o verniciando una ringhiera: stiamo garantendo la sicurezza dei cittadini e la resilienza dei nostri spazi pubblici, assicurando che la bellezza di Genova resti fruibile e sicura nel tempo attraverso una programmazione tecnica metodica e di qualità».

«Il decoro urbano è la prima forma di ecologia cittadina - aggiunge l’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu - con questa giornata ribadiamo che la tutela ambientale passa attraverso la gestione virtuosa degli spazi comuni, la cura del verde urbano e la pulizia profonda delle aree collettive. Rigenerare le aiuole e mantenere pulito il nostro litorale non ha solo una valenza estetica, ma concorre a migliorare il microclima urbano e a rafforzare il legame di rispetto tra la cittadinanza e l’ecosistema marino-costiero, promuovendo una cultura del territorio che sia sostenibile e consapevole».

«Con questo speciale intervento dedicato alle passeggiate a mare, A.S.Ter mette in campo squadre e professionalità dei diversi settori aziendali per intervenire in maniera coordinata su pavimentazioni, verde e manutenzioni diffuse lungo uno dei tratti più frequentati della città - dichiara Francesca Aleo, direttrice generale di A.S.Ter - l'obiettivo è garantire maggiore sicurezza, decoro e qualità urbana attraverso attività concrete di cura e manutenzione del territorio che A.S.Ter porta avanti quotidianamente al servizio della città».

«Come insegna Julio Velasco, chi guarda indietro perde, e oggi Genova ha bisogno esattamente del contrario: guardare avanti, migliorare i servizi, lavorare insieme - conclude Mauro D'Ascenzi, consigliere del CdA di Amiu - l'intervento di corso Italia racconta proprio questo: Comune, Amiu, A.S.Ter e cittadini coinvolti nello stesso gioco di squadra per una città più curata e più attenta agli spazi comuni. Le giornate della cura sono la realizzazione di questa visione, un lavoro fatto di risanamento, attenzione quotidiana e collaborazione, perché Genova merita cura e responsabilità condivise».

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