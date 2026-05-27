Roberto Traverso (Siap): "Per combattere lo spaccio serve attività investigativa di tipo atipico"

Per combattere lo spaccio ci vuole attività investigativa di tipo atipico (appostamento pedinamenti ect in borghese) per poterlo fare ci vogliono lavoratrici e lavoratori da impiegare per tale compito.



Lo Stato non ha il personale per farlo, questo è un dato certo, e malgrado gli arruolamenti in atto le squadre di polizia giudiziaria dei commissariati (Centro e Pre nel Centro Storico ma anche tutti gli altri 5 commissariati presenti a Genova: Sestri, Cornigliano, San Fruttuoso, Nervi, Foce-Sturla ) e Squadra Mobile *non raggiungeranno mai più il numero di 20 anni fa*.



Bisogna mettere insieme chi lavora in divisa in base alle proprie competenze istituzionali.



Lo Stato (Forze dell’ordine Polizia e Carabinieri) *ha bisogno del Comune* (Polizia Locale: Forza di Polizia.



Insieme significa, per esempio, che i Commissariati possano poter contare su una collaborazione strutturata di un aliquota di cui poter disporre per espletare i servizi investigativi.



Questo lo si può fare solo dopo che a Genova sarà raggiunto un accordo politico tra SINDACO e PREFETTO attraverso la sottoscrizione dei Patti sulla sicurezza (vedasi art. 5 Decreto Legge 14/2017)



Roberto Traverso

Siap

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