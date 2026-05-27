Liguria, al Mit piano anti-code per l’estate: accelerano tunnel Valfontanabuona e subportuale

Ridurre i disagi estivi sulle autostrade liguri e accelerare le opere considerate strategiche per il territorio. È questo l’obiettivo emerso dal vertice operativo che si è svolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dedicato ai principali dossier legati alla mobilità in Liguria.

Cantieri estivi – Al centro della riunione la progressiva rimozione dei cantieri lungo la rete autostradale regionale durante i mesi estivi, periodo in cui si concentra il maggior flusso di traffico tra residenti, turisti e mezzi commerciali. L’obiettivo condiviso tra Governo, Regione e concessionari è limitare rallentamenti e criticità sulla viabilità.

Valfontanabuona – Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il progetto del tunnel della Valfontanabuona, infrastruttura ritenuta strategica per migliorare i collegamenti tra l’entroterra e la costa. Dal Mit è arrivata la conferma dell’avanzamento dell’iter tecnico e amministrativo previsto per l’opera.

Tunnel subportuale – Tra i temi discussi anche il tunnel subportuale di Genova, considerato fondamentale per alleggerire il traffico cittadino e rafforzare il collegamento con il porto e le principali direttrici logistiche del territorio.

Autotrasporto – Sul tavolo anche la questione dei ristori per il comparto dell’autotrasporto ligure, che negli ultimi anni ha risentito dell’impatto dei numerosi cantieri sulla rete stradale e autostradale interessata dal piano di ammodernamento.

Partecipanti – Alla riunione hanno preso parte il viceministro Edoardo Rixi, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, il sub commissario Carlo De Simone e, in collegamento, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Coordinamento – Il confronto ha permesso di definire le prossime azioni operative tra istituzioni e concessionari, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della mobilità ligure nei prossimi mesi.

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