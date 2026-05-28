Amt, da domani orario esteso per gli abbonamenti per gli over 70

Da venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 7.30, gli abbonamenti agevolati Amt dedicati agli over 70 residenti nell’area metropolitana di Genova saranno utilizzabili con un orario esteso. La novità riguarda sia l’abbonamento gratuito riservato agli utenti con Isee fino a 12 mila euro, sia quello annuale da 120 euro, privo di limiti Isee: entrambe le tessere, normalmente valide solo dopo le 9.30, potranno essere utilizzate fin dalle prime ore del mattino.

La decisione è stata adottata da Amt su richiesta del vicesindaco Alessandro Terrile e dell’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, anticipando di fatto la data inizialmente prevista del 15 giugno. L’obiettivo del provvedimento è consentire agli anziani di spostarsi nelle fasce orarie più fresche della giornata, limitando l’esposizione alle alte temperature.

La misura arriva inoltre in vista dell’attivazione dell’allerta per ondata di calore livello 2 (arancione) prevista per venerdì, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e delle categorie più fragili della popolazione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.