Scignoria! con la storia dei pescatori della Foce e l'intervento del talento ligure Lorenzo Finn

Trasmissione con innumerevoli contributi, quella di Scignoria! in onda nella serata della festa del papà. Tanto sport con la presenza degli storici pescatori della Foce, oggi preoccupati per il loro futuro alla luce dei progetti legati al waterfront di levante, ma anche l'hockey spiegato in lingua genovese.

Nella settimana della Milano-Sanremo, evento di popolo per il ponente, non mancherà lo spazio dedicato alle due ruote con due generazioni differenti di talenti italiani: Claudio Chiappucci e Lorenzo Finn, genovese di Avegno dal grande avvenire.

Il tutto con l'immancabile presenza del professor Franco Bampi, le curiosità di Mike fC, la partecipazione di Federica Favilli e la musica di serata affidata a Valentina Izzo, Max Torrigin e Tiziano Tacchella. Appuntamento dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.

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