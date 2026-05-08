Scignoria! a Casella tra gli Alpini trevigiani: "Qui si parlano tutti i dialetti d'Italia"
di Gilberto Volpara
Il senso dell'Adunata raccontato nella trasmissione del giovedì sera con Federica Favilli
All'interno di Scignoria!, come ogni giovedì sera su Telenord, testimonianze originali su argomenti differenti. Questa settimana, in Vallescrivia, le emozioni raccolte dalla giovane Federica Favilli in mezzo agli Alpini di Treviso.
"Siamo in attesa di scendere a Genova, ecco il significato vero di questa Adunata..." spiegano tra italiano, genovese e trevigiano.
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Tags:scignoria! alpini
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