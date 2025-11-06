Politica

Schlein: "Io o Salis candidata premier? Gioco patriarcale mettere donne contro donne"

di steris

"E' un gioco molto diffuso contrapporre le donne anche quando hanno dimostrato di lavorare bene insieme e saper fare squadra"

"E' un gioco molto diffuso nelle società patriarcali, quello di mettere le donne contro le donne anche quando hanno dimostrato di lavorare bene insieme e saper fare squadra". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Il Domani delle donne, in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull'ipotetica competizione fra lei e la sindaca di Genova Silvia Salis per la leadership della coalizione.

