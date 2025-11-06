Schlein: "Io o Salis candidata premier? Gioco patriarcale mettere donne contro donne"

"E' un gioco molto diffuso nelle società patriarcali, quello di mettere le donne contro le donne anche quando hanno dimostrato di lavorare bene insieme e saper fare squadra". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Il Domani delle donne, in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull'ipotetica competizione fra lei e la sindaca di Genova Silvia Salis per la leadership della coalizione.

