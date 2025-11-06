Schlein: "Io o Salis candidata premier? Gioco patriarcale mettere donne contro donne"
di steris
"E' un gioco molto diffuso contrapporre le donne anche quando hanno dimostrato di lavorare bene insieme e saper fare squadra"
"E' un gioco molto diffuso nelle società patriarcali, quello di mettere le donne contro le donne anche quando hanno dimostrato di lavorare bene insieme e saper fare squadra". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Il Domani delle donne, in corso a Roma, rispondendo a una domanda sull'ipotetica competizione fra lei e la sindaca di Genova Silvia Salis per la leadership della coalizione.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
“Non più di 20 per classe”: AVS lancia da Genova la sfida per una scuola più inclusiva e di qualità
06/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Francesca Albanese e Greta Thunberg insieme a Genova contro la “manovra di guerra”
06/11/2025
di Redazione
Valpolcevera, viabilità: il municipio sollecita al Comune interventi urgenti
05/11/2025
di Simone Galdi
Miasmi Foce, Pericu:"Avviato il monitoraggio ambientale, centralina operativa entro questa settimana"
04/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Salis: 'anche contro me insulti, educazione sessuale necessaria'. Proposta specifica presentata da Francesca Ghio
04/11/2025
di Carlotta Nicoletti