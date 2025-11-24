Savona: violenza contro le donne, la battaglia di sensibilizzazione passa anche dalle vetrine dei negozi

"Quest'anno, a Savona, il 25 novembre avrà un significato ancora più grande". Lo affermano i protagonisti di un evento rivolto alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che coinvolge l'intera città della Torretta.

L'iniziativa #zontadiceno, creata da Zonta International sezione di Savona, coordinata da Indaco grafica&eventi in collaborazione con Associazione Italiana Città della Ceramica - realtà che raggruppa i Comuni di affermata tradizione riconosciuti dal MISE - e la Baia della Ceramica(con i Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure vede protagoniste le opere in ceramica "Scarpette Rosse" allestite nelle vetrine del capoluogo dal 17 al 28 novembre. Ma non solo.

Infatti, il 25 novembre alle ore 10 in piazza Giulio II, a Savona, davanti alla panchina Rossa, momento di riflessione comune: "Si incontreranno istituzioni, ceramisti, commercianti, membri di Zonta Savona e tutti coloro che vorranno unirsi per un momento di condivisione. Obiettivo, dare un segnale di forza e di unione con qualche breve lettura che possa far riflettere tutti. Sarà un momento profondo che unirà i protagonisti di questo progetto che deve continuare a vivere ed esprimere tutta la sua forza per tante persone che non ci sono più e per tutti coloro che stanno combattendo" spiegano i promotori.

Grande chiusura, poi, il 28 novembre alle ore 14,30 in Sala Rossa del Comune di Savona dove saranno consegnati i riconoscimenti per le vetrine più significative.

