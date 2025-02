Savona, ruba un giubbotto durante il "Desbarassu" e scappa: 25enne arrestato dai Carabinieri

Un furto in pieno centro durante il "Desbarassu" di Savona si è concluso con l'arresto del responsabile. Un 25enne savonese, già noto alle Forze dell'Ordine, ha rubato un giubbotto esposto all'esterno di un negozio in Corso Italia, tentando di fuggire. Grazie all'immediato intervento dei Carabinieri, il giovane è stato bloccato su un autobus e condotto in caserma.

Fuga e inseguimento - Approfittando della folla che affollava le vie cittadine per il "Desbarassu", consolidata tradizione di due giornate di shopping per le vie principali del commercio cittadino, il 25enne ha sottratto il giubbotto e si è dato alla fuga a piedi. Il personale del negozio, accortosi del furto, ha subito allertato i Carabinieri attraverso il 112 NUE, mantenendo nel frattempo il contatto visivo con il ladro. Il giovane ha tentato di far perdere le proprie tracce dirigendosi verso Piazza Mameli e salendo su un autobus di linea pronto a partire.

Intervento immediato - Ricevuta la segnalazione e la descrizione del soggetto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti con rapidità, bloccando il ragazzo ancora a bordo dell'autobus. Il giubbotto rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Arresto e conseguenze - Il 25enne è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente arrestato in flagranza di reato. Nelle prossime ore verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.

Controlli e sicurezza - L'episodio conferma l'attenzione delle Forze dell'Ordine nella prevenzione e repressione dei reati predatori, specialmente in occasione di eventi che attraggono un alto numero di persone. Il procedimento giudiziario è ancora nella fase preliminare e il giovane rimane indagato fino a eventuale decisione definitiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

