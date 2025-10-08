Savona, maxievasore da un milione: GdF incastra insospettabile professionista

La Guardia di Finanza di Savona ha scoperto un caso di evasione fiscale di rilevante entità da parte di un professionista savonese, titolare di uno studio operante nel territorio.

L’attività ispettiva, condotta dai militari del Comando Provinciale, ha portato alla luce compensi non dichiarati per oltre un milione di euro, in particolare attraverso l’analisi di movimenti bancari sospetti – tra versamenti e prelievi non giustificati – e il ritrovamento di documentazione extracontabile giudicata come indicativa di compensi “in nero”.

Al termine delle verifiche fiscali, è stata accertata un’evasione Irpef su una base imponibile netta di 824.865 euro per gli anni compresi tra il 2018 e il 2024, oltre a un’evasione dell’IVA pari a 181.470 euro.

Oltre a ciò, la Guardia di Finanza ha anche segnalato all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione ulteriori elementi positivi di reddito non contabilizzati – riferiti a un’annualità ancora aperta – per un totale di 239.328 euro, a cui si somma l’Iva non ancora versata, ma per la quale è ancora possibile il ravvedimento operoso.

