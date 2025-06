Savona: "Giovani in scena", rassegna musicale per talenti under 35, via alla seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione nell’estate 2024, torna anche quest’anno Giovani in scena!, la rassegna musicale dedicata ai giovani talenti under 35. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione De Mari CR di Savona, prenderà il via il 28 giugno 2025 con una serie di tre concerti pensati per avvicinare il pubblico alla musica classica e valorizzare le nuove generazioni di musicisti liguri.

In programma fino al 18 settembre, la rassegna si propone come un vero e proprio viaggio sonoro attraverso il repertorio cameristico, arricchito da incontri, presentazioni e momenti di dialogo tra artisti e pubblico. Giovani in scena! non è solo un’occasione per ascoltare musica d’alta qualità, ma anche un progetto culturale che mira a rafforzare il legame tra giovani artisti e territorio, favorendo la crescita di una scena musicale viva e partecipata.

Ad aprire il calendario sarà il Quartetto di Genova (a sinistra) protagonista del concerto inaugurale in programma sabato 28 giugno, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Andrea a Savona. Formato da Yesenia Vicentini, Filippo Taccogna (violini), Teresa Valenza (viola) e Stefano Grazioli (violoncello), il quartetto eseguirà il Quartetto op. 44 n. 3 di Mendelssohn e il Quartetto n. 2 in Fa minore di Prokofiev. Nato nel 2021 all'interno del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, il gruppo è seguito dal prestigioso Quartetto di Cremona e si distingue per l’affiatamento e la qualità esecutiva.

Il secondo appuntamento sarà sabato 5 luglio, alle ore 21, in Piazza Gramsci a Quiliano, con il BPMS Trombone Quartet (a destra). Il gruppo – composto da Lorenzo Bonora, Chiara Fanciulli, Lorenzo Martini e Davide Pedrazzi – offrirà un programma variegato e accessibile, che spazia da Debussy a Gershwin, da Rossini a John Lennon. Una proposta brillante e coinvolgente, capace di parlare a un pubblico eterogeneo, e arricchita dalla presenza di una giovane trombonista, elemento ancora raro nelle formazioni di questo tipo.

Chiuderà la rassegna, giovedì 18 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Stella Maris di Savona, il pianista Marcello Rolff. Classe 2005 e già affermato in ambito concertistico nazionale, Rolff proporrà un programma di grande respiro romantico con brani di Beethoven (Sonata op. 2 n. 3), Brahms (3 Intermezzi op. 117) e Schumann (Faschingsschwank aus Wien op. 26). Un’occasione per scoprire uno dei più promettenti giovani pianisti italiani.

