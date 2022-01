Savona, che festa al Luna park per i bimbi disabili

di Anna Li Vigni

"Nella normalità questi ragazzi non possono divertirsi con i propri fratelli salendo sulle giostre. Oggi invece erano contentissimi" commenta Fabio Incorvaia

Festa grande questa mattina al Luna Park di Savona per tanti bambini disabili. Grazie all'idea di Fabio Incorvaia, sette volte campione del mondo di moto d’acqua, nonché papà della Jet Ski Therapy, in tanti hanno potuto godere gratuitamente di un parco gioco a loro dedicato.

"Nella normalità, infatti, questi ragazzi non possono divertirsi con i propri fratelli salendo sulle giostre. Oggi invece siamo riusciti nell'intento di portarli qui e farli stare bene, erano contentissimi - commenta Fabio Incorvaia - voglio ringraziare i giostrai, in tutto il parco del Prolungamento ci siamo solo noi, in massima sicurezza. Una mattinata di festa davvero, siamo davvero tutti contenti. Un'Epifania davvero particolare"

Un evento davvero ben riuscito grazie anche all'apporto dei giostrai, dei City Angeles, e del Comune di Savona.