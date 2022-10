Savona, bar chiuso per una settimana: era centro di incontri e di reclutamento per attività di spaccio

Semaforo rosso per un esercizio commerciale nel centro di Savona, per il quale la questura cittadina ha infatti sospeso per una settimana la licenza relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tra le cause della sanzione c'è l'arresto, avvenuto nel locale nel luglio scorso ad opera dei poliziotti della Squadra Mobile, di un uomo accusato di spaccio di stupefacenti, a cui si somma una denuncia a un altro uomo per le stesse accuse.

Dopo la ricostruzione dei fatti effettuata dagli investigatori, il bar è risultato essere la base operativa e di riferimento per incontri e reclutamento di acquirenti per attività illecite. Inoltre, a completare un quadro già abbastanza esemplificativo, nel corso di diversi controlli effettuati da inizio anno nel locale, già più volte era stata riscontrata la presenza di avventori gravati da precedenti penali. Il provvedimento rientra in un'intensificazione dei dispositivi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona che sono destinati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare anziani e giovanissimi. Numerose quindi sono state le verifiche svolte nei locali pubblici del territorio della provincia, con una particolare attenzione per bar, discoteche, locali e altri luoghi di aggregazione della zona.