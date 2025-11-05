Sassello: morto l'uomo ritrovato sabato dopo due notti all'addiaccio nel bosco

Non ce l'ha fatta Gabriele Valcalda, l'uomo di 60 anni ritrovato dopo due giorni trascorsi al freddo in una scarpata tra Urbe e Sassello. L'uomo, dopo il ritrovamento, era stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale di Alessandria, dove era stato ricoverato in ipotermia.

Gabriele Valcalda era un artigiano, che spesso veniva chiamato dai compaesani per svolgere qualche "lavoretto" di manutenzione nelle varie abitazioni. Nella serata di giovedì 30 ottobre, era uscito per la sua abituale passeggiata nei boschi, senza però fare mai ritorno. L'allarme è stato lanciato dalla compagna intorno alla mezzanotte e da quel momento tutta la squadra dei soccorsi, formata da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Croce Rossa, volontari della Protezione civile e Carabinieri, ha dato il via alle ricerche.

Il suo ritrovamento aveva fatto sperare ad un lieto fine, ma purtroppo Gabriele Valcalda non ha retto e si è spento all'età di 60 anni. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Nostra Signora della Visitazione di Vara Superiore ad Urbe.

