Sarzana, sui binari per un selfie: era in fuga dopo una rapina

Il giovane si trovava insieme ad altri due ragazzi e aveva appena strappato un orologio da oltre 40 mila euro a un turista americano

Fermato e denunciato per interruzione di pubblico servizio perché "pizzicato" sui binari ferroviari, a Vezzano Ligure, si stava facendo un video da postare sui social. In verità il ragazzo, un cittadino di origini magrebine di 20 anni residente in Spagna, potrebbe essere stato in fuga dopo la rapina ai danni di un turista americano perpetrata poco prima.

Sono stati gli uomini del Commissariato di Sarzana e della Polfer a riconoscere il ragazzo immortalato dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la rapina: era infatti assieme ad altri due giovani e aveva appena strappato un orologio da oltre 40 mila euro al turista. La refurtiva non è stata ancora recuperata e sono in corso ulteriori indagini per confermare l'identità e la responsabilità dei complici.

Il ventenne è stato trasferito nel carcere della Spezia. Durante l'udienza di convalida il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.