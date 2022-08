Ceparana, rapina in una gioielleria: altri due arresti da parte dei carabinieri

di Redazione

Identificato il secondo rapinatore e la basista. La rapina il 21 gennaio scorso

I carabinieri di Sarzana, su ordine dell'Autorità Giudiziaria spezzina, hanno arrestato una donna e un uomo, quest'ultimo già tratto in arresto a marzo, rispettivamente basista e secondo autore di una rapina in una gioielleria a Ceparana, in provincia di La Spezia.

La rapina era avvenuta il 21 gennaio scorso: all'ora di chiusura il negoziante, intento ad abbassare la saracinesca, era stato avvicinato e malmenato da due uomini armati e a volto coperto, che esplodendo colpi in aria si erano fatti consegnare preziosi per oltre 300 mila euro. Le indagini fino a qui condotte avevano portato all'identificazione di un uomo di 45 anni, in seguito rintracciato in provincia di Prato e arrestato il 17 marzo scorso in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di La Spezia

Dopo mesi di indagini e riscontri gli investigatori hanno identificato anche il secondo rapinatore, un quarantenne anch'egli residente a Prato, e una donna di 45 anni residente a Sarzana che avrebbe avuto il ruolo di basista. I due sono stati accompagnati prima in caserma a Sarzana, successivamente trasferiti l'uomo in carcere, la donna ai domiciliari. Tutti gli arrestati sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di rapina e lesioni personali aggravate.