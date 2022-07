Genova, dopo la rapina era scappato in bici. Arrestato a Milano dopo cinque anni: era di nuovo in bicicletta

di Redazione

Nel 2017 aveva assaltato una gioielleria di via Roma. Fermato per un controllo è risultato latitante da cinque anni

A bordo di una bicicletta era scappato dopo un assalto a una gioielleria in pieno centro a

Genova nel 2017 e su una bici è stato arrestato a Milano cinque anni dopo. L'uomo Milorad Zugic, 53 anni del Montenegro, è stato fermato dalla polizia per un controllo e dalla banca dati è risultato che su di lui pendeva un mandato di arresto europeo chiesto dal pubblico ministero Federico Manotti, della Dda di Genova.

La rapina era avvenuta in pieno giorno in via Roma, centralissima via dello shopping nel centro genovese. Un complice aveva spaccato la vetrina del negozio con una mazza

mentre Zugic aveva minacciato i dipendenti con un cacciavite. I due avevano arraffato cinque Rolex ed erano scappati a bordo di due biciclette.

Zugic era stato fermato poco dopo da un agente della polizia locale, ignaro della rapina, perché lo aveva visto sfrecciare contromano sulla due ruote. Era stato portato negli uffici per l'identificazione e rilasciato. A incastrare l'uomo erano state anche le telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso l'assalto e poi la fuga. L'altro giorno, gli agenti della squadra mobile di Milano hanno visto Zugic in sella a una bici e lo hanno fermato per un controllo scoprendo che era latitante da cinque anni.