Sarzana, in bici dalla Liguria alla Toscana: approvato il progetto per la nuova ciclovia

La Giunta regionale ha approvato il progetto definitivo del tratto della Ciclovia Tirrenica tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi. L'opera sarà finanziata per 12,5 milioni di euro di fondi Pnrr e si collegherà con il lotto prioritario toscano che partendo dal ponte sul torrente Parmignola arriverà fino a Viareggio, dando quindi continuità territoriale tra Liguria e Toscana.

"Abbiamo fortemente voluto individuare tra i lotti prioritari della realizzazione della Ciclovia Tirrenica, con fondi che valgono 12,5 milioni di risorse del PNRR, il tratto tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana che ha una duplice valenza - dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -. La prima territoriale, trattandosi di una zona di particolare pregio che vogliamo rilanciare sotto ogni punto di vista e sul quale abbiamo investito molto negli ultimi 8 anni come Regione; la seconda infrastrutturale e turistica, andando a creare un percorso che congiungerà di fatto Sarzana e Luni fino a Ventimiglia. La Ciclovia Tirrenica sarà un'infrastruttura moderna e innovativa per incentivare turismo e mobilità leggera".

L'apertura dei cantieri è prevista entro il gennaio 2024 e la conclusione delle opere, finanziate in buona fondi PNRR, entro il giugno 2026.

Il tratto Sarzana Centro-Marinella di Sarzana è il quinto dei 5 stralci in cui è suddiviso il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica ed è costituito da tre sub-stralci funzionali: Sarzana Centro (via Paci)-confine tra i Comuni di Sarzana e Fosdinovo, lunghezza 4,2 km, costo stimato 4,2 milioni di euro; Castelnuovo Magra, lunghezza 2,7 km, costo stimato 4,8 milioni di euro; Castelnuovo Magra-Luni-Sarzana (località Marinella), fino al confine con la Toscana in corrispondenza del ponte dell’Aurelia, lunghezza 5,5 km, costo stimato 3,46 milioni di euro. L’investimento totale è di 12,5 milioni di euro per 12,4 km di piste ciclabili.



Il tratto sarzanese della Ciclovia Tirrenica avrà una larghezza media di 3,5 metri variabile localmente in corrispondenza di particolari criticità; sarà delimitata da ringhiere con altezza variabile da 1,2 a 1,5 m in base ai tratti in rilevato stradale o correnti lungo la sommità degli argini del Canale Lunense, e dotata di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o in “calcestre” nei tratti all’interno delle Aree Parchi.



Il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica prevede un investimento complessivo di 31,4 milioni di euro di cui 19,3 di fondi PNRR, 5 milioni di Fondo Strategico Regionale, 6 milioni dal DM 517/2018 e 1,1 milioni dalla Regione Toscana.



Gli altri 4 stralci del Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica sono: 1, lavori di realizzazione nel tratto da Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) a Cervo (confine con Andora); 2, lavori di realizzazione a Diano Marina tra incrocio via Torino/via Sant’Elmo e incrocio via Rovere/via R. Sanzio; 3, lavori di realizzazione nel tratto della cosiddetta “Incompiuta”; 4, lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare: in totale 31,6 km che in aggiunta ai 12,4 dello stralcio di Sarzana fanno complessivamente 44 km di ciclabili per il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica.