Accordo ITA Airways–Aeroitalia: più connessioni e cooperazione commerciale dal luglio 2026

ITA Airways e Aeroitalia hanno siglato un accordo finalizzato allo sviluppo di una collaborazione commerciale tra le due compagnie, con l’obiettivo di migliorare l’integrazione dei rispettivi network e ampliare le opportunità di viaggio per i passeggeri.

La cooperazione sarà introdotta in modo graduale, a partire da un accordo di interlinea esteso a tutte le rotte operate dai due vettori. Il sistema entrerà in vigore nel mese di luglio e coprirà il periodo restante della Summer 2026, estendendosi poi all’intera stagione Winter 2026/2027.

È inoltre previsto uno Special Prorate Agreement (SPA), che consentirà di ampliare ulteriormente l’offerta commerciale sui voli in connessione, favorendo una maggiore flessibilità e integrazione tra i servizi delle due compagnie. Sulla base dei risultati ottenuti in questa fase iniziale, saranno valutate eventuali ulteriori forme di collaborazione.

L’intesa conferma la volontà di ITA Airways e Aeroitalia di investire nel miglioramento delle rispettive offerte, ponendo al centro la connettività dei territori e le esigenze dei passeggeri. In particolare, la partnership potrà rafforzare i collegamenti via Roma Fiumicino da e verso la Sardegna, migliorando l’accessibilità per i viaggiatori della continuità territoriale e ampliando le opzioni di connessione sia a livello nazionale sia internazionale.

Secondo l’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, l’accordo rappresenta un passo coerente con la strategia di sviluppo della compagnia, orientata a rafforzare il proprio hub e a potenziare il network attraverso una combinazione di flotta diretta e alleanze commerciali, con l’obiettivo di aumentare efficienza e connettività.

Per l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, la collaborazione con ITA Airways costituisce un passaggio strategico per migliorare la mobilità nel Paese, rendendo più accessibili le destinazioni e favorendo lo sviluppo del turismo e dell’economia. L’intesa, ha sottolineato, punta a generare benefici concreti per i passeggeri attraverso servizi più flessibili e integrati.

La partnership si inserisce in un percorso più ampio di collaborazioni già avviate dalle due compagnie con altri operatori del settore aereo e ferroviario, con l’obiettivo di rafforzare la rete di connessioni e migliorare la mobilità complessiva sul territorio italiano.

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