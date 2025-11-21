Olio Santagata: primo caso ligure di educatore domiciliare in azienda, servizio gratis per i dipendenti

La Valpolcevera protagonista di un record ligure in positivo: nasce nel polo di via degli Artigiani, a Bolzaneto, il primo caso di educatore domiciliare in azienda. Ad avviarlo è la realtà imprenditoriale Santagata, marchio storico nel settore dell'olio.

A rappresentare l'azienda è Cristina Santagata: "Il nome è roboante, qualcuno lo definisce asilo nido, in sostanza è un servizio per il territorio che parte dalla nostra azienda in cui i dipendenti possono trovare servizio gratuito per i loro figli fino ai tre anni. Un'iniziativa nel segno di una marcata politica di welfare aziendale. Un'insegnante farà divertire i piccoli dal mattino alle 8 fino alle 16 con possibilità anche solo di metà giornata. Analoga modalità per tutti coloro che lavorano nelle ditte attigue che potranno accedere all'opportunità pagando il servizio seppur con costi contenuti".

Il giorno 27 novembre open day per una struttura che potrà ospitare fino a 10 bambini. A coordinare le attività, la cooperativa Ascur rappresentata da Luca Ciuffetti: "Un modello innovativo e la sinergia tra due realtà differenti come le nostre per una vera sfida di territorio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.