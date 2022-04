Santa Margherita: torna "Erba Persa", rassegna del florovivaismo e dell'artigianato

di Redazione

Sabato, domenica e lunedì a Villa Durazzo la diciottesima edizione della manifestazione. il sindaco Donadoni: "Una grande festa primaverile"

Voli in idrovolante e mostra Erba Persa per la Pasqua di Santa Margherita Ligure.

La cittadina del Tigullio ritrova le presenze turistiche che hanno sempre caratterizzato questo periodo: tanti visitatori anche solo per un giorno e tante le seconde case riaperte.

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile torna a Villa Durazzo l'Erba Persa, mostra mercato del florovivaismo e dell'artigianato a ingresso libero giunta alla sua 18ª edizione.

"L' "Erba Persa" è una grande festa primaverile per godere insieme un evento coinvolgente e ricco di contenuti - sottolinea Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita - che raccontino la realtà di Villa Durazzo: un luogo accogliente, florido e suggestivo".

I contenuti sono i vari workshop, eventi, incontri in programma durante la tre giorni con spazio alla manutenzione delle piante ma anche al wedding. L'inaugurazione, con taglio del nastro, è prevista sabato 16 aprile alle 10:30.

Gli orari di accesso per il pubblico sono: sabato dalle 10 alle 19, domenica 17 aprile dalle 10 alle 19, lunedì 18 aprile dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.

"Si tratta di un evento che in qualche modo ne anticipa un altro, previsto a breve nel territorio ligure, come Euroflora. Grazie a tutto lo staff di Villa Durazzo che ha seguito la preparazione e l'allestimento" è il commento di Alberto Cappato, amministratore unico della Società Progetto Santa Margherita gestore per conto del comune di Villa Durazzo.