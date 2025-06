Santa Corona, Francesca Lacelli direttore della Radiologia del Ponente

SAVONA - Nel corso della visita che l’Assessore regionale alla Sanità ha fatto ieri, 27 giugno, all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure non è mancata una tappa alla Struttura di Radiologia, dove Massimo Nicolò, insieme alla Direzione, ha incontrato la dottoressa Francesca Lacelli, vincitrice del concorso da poco concluso per la Direzione del reparto.

La dottoressa Lacelli si è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova, presso lo stesso Ateneo ha conseguito la specializzazione in Radiodiagnostica.

Subito dopo la specializzazione, nel 2007 è entrata in ASL 2 dove ha lavorato prevalentemente nel Presidio di ponente suddividendo la propria attività tra l’Ospedale di Albenga e quello di Pietra Ligure. Nel corso della sua carriera ha acquisito via via una molteplicità di specializzazioni in ambito sia radiodiagnostico che interventistico, in particolare nell'ambito delle procedure di interventistica muscoloscheletrica ecoguidata, nelle quali il Presidio di Pietra Ligure rappresenta uno dei centri di eccellenza e riferimento a livello nazionale.

Ha prestato attività didattica sia presso l’università di Genova che presso l’Università di Torino, oltre che alla costante attività di tutoraggio in sede per i medici specializzandi in formazione provenienti da molteplici Atenei a livello nazionale.

Ad una costante attività formativa si affianca una altrettanto ricca produzione scientifica su riviste di calibro nazionale che internazionale.

La dottoressa Lacelli, dall’agosto dello scorso anno era direttore “sostituto” della radiologia Ponente. La vittoria del concorso consolida e conferma una posizione ed una professionalità acquisita negli anni.

"La nomina a Direttore rappresenta per me sia un importante traguardo personale che una sfida professionale che intendo affrontare con passione e senso di responsabilità.” dichiara la dottoressa Lacelli. “Il mio impegno sarà orientato a proseguire e valorizzare il lavoro svolto negli ultimi vent’anni, frutto dell’eredità lasciata dal nostro compianto Direttore, il Dott. Giovanni Serafini, che considero il mio Maestro. Egli ha reso la nostra struttura un punto di riferimento consolidato nel campo della Radiologia, in particolare nell’ambito della diagnostica e dell’interventistica muscoloscheletrica. Un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale sia per la produzione scientifica che per l’attività formativa rivolta a medici specialisti e specializzandi desiderosi di approfondire queste metodiche.“In questo percorso, sarà fondamentale continuare a seguire l’evoluzione tecnologica del settore, con particolare attenzione all’integrazione delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Sono infatti convinta che la sinergia tra le competenze umane e gli strumenti digitali rappresenti il futuro della Radiologia, contribuendo a promuovere un modello di innovazione sostenibile e a garantire standard sempre più elevati nella qualità delle cure."

“La Dottoressa Lacelli va a ricoprire un incarico di grande importanza strategica poiché l’Ospedale Santa Corona, essendo Dea di II livello, garantisce le alte specialità nella provincia di Savona ed Imperia. Sarà alla guida della struttura che è stata diretta per moltissimi anni dal dott. Giovanni Serafini, un grande professionista che ha implementato negli anni trattamenti e tecnologie sempre all’avanguardia e che ricordiamo tutti anche per la sua dedizione e umanità.” commenta Michele Orlando direttore generale di ASL 2 e conclude “Sono certo che la dottoressa sosterrà l’incarico con lo stesso impegno e la stessa passione che l’hanno contraddistinta fino ad oggi. Il mandato che si appresta a svolgere rappresenta una naturale continuità rispetto al percorso già intrapreso, nonché un investimento strategico sulla crescita della Radiologia nel nostro territorio”

