Santa Corona, a neurointerventistica due interventi salvavita in contemporanea

PIETRA LIGURE (Savona) - La Struttura Complessa di Neuroradiologia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ha eseguito con successo due interventi neurointerventistici salvavita in contemporanea, confermando l'elevato standard professionale raggiunto dall'équipe ASL2.





Nei giorni scorsi i neurointerventisti Dott. Luca Allegretti e Dott. Diego Ivaldi (nella foto) hanno condotto un intervento endovascolare di elevata complessità su una paziente con aneurisma cerebrale, utilizzando, per primi in Liguria e fra i primi in Italia, un nuovo stent detto a diversione di flusso che permette di curare la patologia aneurismatica cerebrale, intervento ad elevata complessità che garantisce una grande efficacia nella risoluzione della patologia.





Durante le fasi operative dell'intervento in corso, l'équipe medica riceveva comunicazione del trasferimento urgente in elisoccorso da Sanremo di una paziente di 28 anni affetta da ictus cerebrale, con arrivo programmato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona entro 20 minuti.





All'arrivo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Corona, gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato l'occlusione acuta dell'arteria cerebrale media con deficit motorio dell'arto superiore e inferiore del medesimo lato. La condizione clinica richiedeva intervento di ricanalizzazione arteriosa in regime di urgenza.





Mentre il primo intervento giungeva alle fasi conclusive con il dott. Ivaldi impegnato nell'esecuzione dei controlli finali, il dott. Allegretti procedeva contestualmente all'allestimento della seconda sala angiografica, avvalendosi dell’ottima e pronta collaborazione del personale infermieristico e tecnico di radiologia per l'avvio dell'intervento sulla paziente più giovane e si apprestava ad iniziare l’intervento sulla giovane donna.





Il completamento dei controlli finali sulla prima paziente confermavano la perfetta riuscita del posizionamento dello stent che consentiva in seguito al dott. Ivaldi di unirsi al dott. Allegretti per l'esecuzione dell'intervento di disostruzione meccanica del vaso occluso, procedura che ha determinato la ricanalizzazione del vaso in tempi molto brevi.

L'intervento si concludeva quindi con esito clinico ottimale: la paziente manifestava regressione completa della sintomatologia neurologica con pieno recupero delle capacità motorie compromesse.

L’episodio conferma l’elevata professionalità e capacità del personale della SC di Neuroradiologia e di tutto il personale dell’Angiografia Interventistica dell’Asl2 che garantisce costantemente un elevato standard terapeutico ai propri pazienti.





la Struttura Complessa di Neuroradiologia dell’Ospedale Santa Corona si era già distinta recentemente perché da marzo 2025 è stato introdotto un nuovo assetto di lavoro che prevede l’apertura serale, il potenziamento dei turni ordinari e attività anche durante alcune domeniche del mese.

Grazie alla piena adesione dell’intera équipe – medici, TSRM, infermieri e amministrativi – è stato possibile strutturare un’offerta flessibile e ampliata rispetto agli orari tradizionali. L’attività infatti è stata estesa con sedute serali fino alle ore 23 in due giornate settimanali, con turni aggiuntivi il sabato pomeriggio e aperture straordinarie in due domeniche al mese. Un approccio che è risultato molto apprezzato dai quei pazienti, impossibilitati per motivi di lavoro o altro, a svolgere gli esami in orari canonici, e che ha portato importanti vantaggi sulla riduzione dei tempi di attesa degli esami eseguiti in reparto.





Un risultato organizzativo che conferma l’elevato livello tecnico e professionale raggiunto dalla struttura oggi diretta dal sostituto Dott. Luca Allegretti, che ha raccolto l’eredità di un reparto efficiente e ha contribuito a introdurre un modello gestionale più flessibile, in coerenza con la strategia dell’Azienda.

