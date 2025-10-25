Sant'Olcese in festa con il nuovo ponte, ma c'è preoccupazione per il futuro del salame

Lotta al dissesto e digitalizzazione tra le priorità per la tenuta dell'entroterra del genovesato. Lo ha detto la sindaco metropolitana, Silvia Salis, ai microfoni di Telenord durante la cerimonia d'intitolazione della piazza municipale alla memoria di Giacomo Matteotti. Ma, in cima alla lista, resta pure il contrasto alle chiusure a raffiche di botteghe.

Nelle stesse ore rispetto all'evento di Vallescrivia, a Sant'Olcese, si è inaugurato il ponte di Arvigo alla memoria della partigiana Stefanina Moro. Lì, però, a tenere banco è la questione relativa al futuro del salame con il marchio del paese d'alta Valpolcevera, vera eccellenza gastronomica del territorio.

L'attualità coincide con la chiusura del punto vendita di uno degli ultimi due salumifici e le apprensioni del concorrente. Se Parodi, che prosegue la propria attività nella grande distribuzione, indica il momento come di ristrutturazione lasciando aperta la porta alla riapertura del negozio, assai preoccupato è Cabella: "I politici non paiono comprendere la gravità della situazione. Se dovessi chiudere anch'io, Sant'Olcese sparirebbe dalle carte geografiche".

