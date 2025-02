Sanremo: incendio nella notte, bruciate due auto e sette moto

La notte scorsa un incendio ha distrutto sette scooter e due auto a Sanremo, in un’area vicina alle scuole e allo svincolo dell’Aurelia Bis. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti tempestivamente. Le indagini sono in corso per capire se si tratti di un atto doloso e quale veicolo abbia dato origine alle fiamme.

Incendio – Una Fiat 600, in particolare, ha riportato gravi danni alla parte posteriore, completamente divorata dalle fiamme. Gli altri veicoli, invece, sono andati distrutti senza lasciare tracce riconoscibili. L’incendio ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti della zona, anche a causa della sua violenza e dell’orario in cui si è verificato.

Intervento – Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia per raccogliere informazioni e avviare le indagini. Le forze dell'ordine hanno subito preso in considerazione l'ipotesi che l'incendio possa essere di origine dolosa. Le circostanze, infatti, non lasciano escludere un'azione mirata, e gli investigatori sono al lavoro per verificare se ci siano prove che supportino questa teoria.

Cause – Le indagini sono orientate a capire da quale dei mezzi coinvolti sia partito l'incendio. La posizione dei veicoli e la presenza di alcune telecamere nella zona potrebbero fornire utili indizi. Infatti, accanto a una delle isole ecologiche limitrofe all’incendio, è visibile un cartello che avvisa della presenza di una telecamera, potenzialmente utile per monitorare l’area e risalire ai responsabili.

Sospetti – Mentre le forze dell'ordine proseguono con gli accertamenti, i sospetti su un incendio doloso sembrano prendere piede. L'eventuale conferma di un atto volontario renderebbe ancora più inquietante il fatto che il rogo sia avvenuto in un'area densamente popolata, accanto a luoghi sensibili come le scuole. Il riscontro delle indagini sarà fondamentale per chiudere il cerchio e, forse, identificare i responsabili di questo atto.

