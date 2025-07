Sanità ligure, scontro sui conti: per Sanna (PD) la Giunta “oscura il disavanzo reale”

Conti sotto accusa

In Regione Liguria si riaccende la polemica sulla situazione finanziaria della sanità. Secondo Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, le cifre fornite dalla Giunta non corrispondono alla realtà documentata. Al centro dello scontro, il disavanzo 2024: 19 milioni dichiarati dall’assessore alla Sanità Angelo Nicolò contro i 98 milioni indicati in atti ufficiali firmati dallo stesso Nicolò e dal presidente Giovanni Toti Bucci.

Disavanzo reale –

“Il punto non è dire che i numeri sono falsi: il problema è che la Giunta ha smesso di leggerli”, attacca Sanna. Una delibera del 30 aprile 2025 confermerebbe un disavanzo ben più ampio, coperto in parte da una manovra straordinaria da oltre 60 milioni e in parte con fondi destinati a voci specifiche come l’assistenza domiciliare e l’emergenza Ucraina.

Manovre straordinarie –

Secondo il PD, l’entità delle misure correttive adottate dimostra che la situazione non è sotto controllo. “Se davvero fossero solo 19 milioni – osserva Sanna – perché ricorrere a tagli strutturali e usare fondi straordinari per coprire il buco?”.

Emergenza in corso –

L’opposizione segnala anche segnali preoccupanti come il blocco delle ferie ai dirigenti sanitari. “È la prova che siamo in piena emergenza, nonostante i tentativi della Giunta di minimizzare”, insiste Sanna.

Parole controverse –

A far discutere è infine la frase di Bucci: “La Liguria ha più personale sanitario del dovuto”. Per Sanna, si tratta di una “dichiarazione grave e irrispettosa verso chi lavora in condizioni critiche”.

