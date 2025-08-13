Sanità, Invernizzi (FdI): "Sul futuro delle ASL confronto vero, centrodestra compatto. Basta strumentalizzazioni del Pd"

"Altro che spaccature: il centrodestra ligure è unito nel voler migliorare la sanità regionale attraverso un confronto ampio e costruttivo". Così Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria, replica alle critiche del Partito Democratico, che aveva interpretato come segno di divisione interna la recente presa di posizione del suo partito sulla riforma delle ASL.

Secondo Invernizzi, non si è trattato di una contestazione, ma dell’espressione di un'esigenza di trasparenza e condivisione, per arrivare a una riforma efficace e realmente utile per la Liguria. "Fratelli d’Italia – chiarisce – ha auspicato un percorso partecipato, non per mettere in discussione la compattezza della coalizione, ma per rafforzare il processo decisionale su un tema delicato come la sanità".

Il capogruppo respinge poi l’accusa di incoerenza: "Il centrodestra ha approvato numerosi emendamenti e ordini del giorno presentati dalla sinistra nel corso della legislatura, dimostrando apertura al confronto reale, nonostante le accuse ideologiche e le sentenze politiche lanciate dal PD".

Invernizzi rivendica inoltre il lavoro fatto dalla maggioranza dal 2015 per correggere, a suo dire, i danni causati dai governi precedenti, accusati di aver sottratto circa 37 miliardi di euro al comparto sanitario, con conseguenze anche sul sistema ospedaliero ligure.

Infine, una rassicurazione: "Nessuna sfiducia al presidente Bucci, nessuna pressione interna. Solo un dibattito vivo e sano all’interno di una coalizione che lavora insieme da trent’anni per convinzione, non per convenienza elettorale – conclude Invernizzi – al contrario di quanto spesso accade a sinistra".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.