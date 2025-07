Sanità, elisoccorso e trasporti: oggi nuova seduta del Consiglio regionale ligure

Torna a riunirsi martedì 8 luglio, in prosecuzione della II sessione ordinaria, il Consiglio regionale della Liguria. L’appuntamento è dalle 10.00 alle 13.00 e poi dalle 14.00 alle 16.00 presso l’Aula consiliare “Sandro Pertini” di via Fieschi 15. In agenda, una lunga serie di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno su temi cruciali per il territorio: sanità, mobilità, ambiente, sociale e istruzione.

Sanità – Al centro della discussione il Disegno di legge n. 73 sulle modifiche alla legge regionale sul riordino del Servizio sanitario. Tra gli atti in esame, interrogazioni e interpellanze su elisoccorso, punto nascite a Sanremo, il pronto soccorso di Albenga e la nuova diga foranea di Genova. Si discuterà anche di fondi per i farmaci, bilanci delle Asl, assistenza sanitaria per soggetti fragili e borse di studio per il prossimo anno scolastico.

Emergenze – Tra le proposte, si segnala la richiesta di abilitare ai voli notturni l’elisuperficie dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e di fare chiarezza sull’impatto della chiusura dell’elisuperficie del Gaslini. Temi caldi anche la soppressione dell’Intercity Ventimiglia-Roma e le difficoltà di viabilità in Valle Stura.

Ambiente e infrastrutture – Attenzione puntata anche sulla gestione dei rifiuti da scavo dell’Aurelia Bis, il dragaggio del fiume Centa, la nuova diga di Genova e il tunnel della Val Fontanabuona. Previsti interventi anche sul tema delle terre agricole, del randagismo e dei dazi USA.

Sociale e cultura – All’ordine del giorno pure mozioni su STEM, spettacolo dal vivo, disabilità, tirocini, giustizia e tributi regionali.

