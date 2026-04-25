Sanità, a Genova Human Care 2026 rilancia l’umanizzazione delle cure nel sistema sanitario

Mettere al centro la persona, non solo la malattia. È questo il messaggio emerso da Human Care 2026, l’iniziativa dedicata all’umanizzazione delle cure nel Servizio sanitario nazionale, che ha fatto tappa in Liguria riunendo professionisti, strutture sanitarie e istituzioni.

Progetto – L’evento rappresenta la seconda fase di un percorso condiviso tra diverse realtà ospedaliere italiane, tra cui le aziende di Siena, Modena e l’area sanitaria ligure. L’obiettivo è raccogliere e diffondere buone pratiche, trasformandole in strumenti utili per migliorare qualità delle cure e sostenibilità del sistema.

Rete – Oltre 70 realtà sanitarie si sono confrontate a Genova, portando esperienze e proposte. I risultati confluiranno in indicazioni operative da sottoporre ad Agenas e al Ministero della Salute, con l’idea che “dal basso possano davvero provenire non solo contributi, ma anche esperienze e competenze utili”.

Approccio – L’umanizzazione delle cure significa rafforzare la relazione tra medico e paziente, ma anche migliorare ambienti, comunicazione e organizzazione. Il percorso si sviluppa su più ambiti: tecnologia, cultura, volontariato e qualità degli spazi, con un’attenzione crescente anche al benessere degli operatori sanitari.

Relazione – “Il paziente non è un numero, ma una persona con un’identità”, ha sottolineato Monica Calamai, evidenziando come il tempo dedicato all’ascolto e al rapporto umano sia parte integrante della cura. Le tecnologie, in questo senso, possono liberare tempo prezioso da destinare alla relazione.

Cambiamento – Il modello proposto punta a un vero cambio di paradigma: dalla prestazione sanitaria alla presa in carico complessiva della persona. Un percorso che richiede formazione continua e un ripensamento del ruolo di tutti gli attori coinvolti.

Prospettive – Human Care 2026 conferma così la centralità del tema nel dibattito sanitario, con l’obiettivo di rendere le cure sempre più efficaci, accessibili e attente alla dimensione umana.

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