Sanilog lancia Priorità Salute, nuovo spazio editoriale su benessere e prevenzione per il personale della logistica

Sanilog ha presentato Priorità Salute, una nuova pubblicazione semestrale rivolta ai lavoratori della logistica e dedicata a salute, prevenzione e tematiche legate alla sanità integrativa. Il quaderno sarà disponibile in formato digitale e distribuito in occasione di eventi del settore, con l’obiettivo di creare un luogo di confronto e approfondimento culturale sui temi del benessere lavorativo e del secondo pilastro sanitario.

Progetto editoriale – Priorità Salute è il titolo scelto da Sanilog, fondo sanitario integrativo del personale dipendente della logistica, trasporto merci e spedizione, per il nuovo quaderno semestrale scaricabile gratuitamente dal sito www.sanilog.info. La pubblicazione sarà inviata a iscritti, aziende, parti sociali e istituzioni del comparto, oltre ad essere distribuita durante eventi di settore, come le assemblee delle associazioni fondatrici.

Obiettivi dichiarati – L’iniziativa nasce, come sottolineato dal presidente di Sanilog, Piero Lazzeri, per offrire uno “spazio di confronto e informazione” rivolto a lavoratori, aziende e stakeholder del sistema sanitario. «La comunicazione in ambito sanitario deve essere chiara, autorevole, trasparente ed empatica», ha dichiarato Lazzeri. Il quaderno intende contribuire a una sanità “più accessibile e sostenibile” attraverso approfondimenti, contributi di esperti e analisi.

Stili di vita – Il fondo, oltre al sostegno economico alle spese sanitarie, mira a promuovere una cultura della prevenzione e della salute. Walter Barbieri, vicepresidente Sanilog, ha sottolineato: «Priorità Salute vuole essere uno strumento concreto a supporto della salute delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto e un punto di riferimento per il secondo pilastro del sistema sanitario nazionale».

Contenuti – Ogni numero conterrà interviste, articoli tematici, aggiornamenti normativi, buone pratiche e contributi di esperti del mondo medico-scientifico. Nella prima uscita si trovano, tra gli altri temi, l’analisi sindacale del valore dei fondi sanitari contrattuali, l’importanza del movimento e dell’alimentazione corretta, l’uso dell’intelligenza artificiale nei percorsi fisioterapici e il ruolo della medical second opinion nei casi complessi.

Origine del progetto – L’idea del quaderno è nata durante il primo convegno nazionale Sanilog, tenutosi a Roma nel novembre 2023. «È emersa con forza l’esigenza di dare continuità all’evento attraverso una pubblicazione informativa e culturale», ha spiegato Valeria Contu, direttrice generale del Fondo. Con Priorità Salute, Sanilog intende dunque rafforzare il dialogo con i propri iscritti e contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione e del benessere sul luogo di lavoro.

Sanilog – Attivo dal 2011, il fondo conta oggi oltre 330.000 iscritti in rappresentanza di più di 11.000 aziende. Tra le prestazioni offerte figurano rimborsi di ticket sanitari, visite specialistiche, ricoveri, cure odontoiatriche e supporto in caso di non autosufficienza. I servizi sono erogati da UniSalute per le prestazioni generiche e da Aig – Odontonetwork per quelle odontoiatriche, attraverso una rete nazionale di strutture private.

