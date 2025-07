San Terenzo, la spiaggia della Marinella diventa “plastic free” e silenziosa: niente bottiglie, tendoni e fumo

Niente bottiglie di plastica o vetro, niente fumo, niente tendoni ingombranti e musica solo con le cuffiette: sono le nuove regole per accedere alla spiaggia della Marinella di San Terenzo, a Lerici. A stabilirle è una nuova ordinanza del sindaco Leonardo Paoletti, pensata per tutelare uno dei tratti di costa più suggestivi ma anche più delicati del Golfo dei Poeti.

La spiaggia, incastonata ai piedi del castello di San Terenzo, è molto frequentata durante l’estate, ma la sua fragilità ambientale ha spinto l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti per garantire convivenza civile e salvaguardia del luogo.

Tra i principali divieti introdotti:

Niente contenitori monouso, come bottiglie di plastica o vetro, per evitare l’abbandono e la dispersione di rifiuti;

Divieto di fumare, sia sulla sabbia che sulla scogliera;

Vietati fuochi e barbecue;

Ammesse solo strutture parasole di piccole dimensioni, come ombrelloni tradizionali: vietati quindi gazebo, tendoni o simili;

Musica solo con gli auricolari, per non disturbare gli altri bagnanti.



L’ordinanza non punta a essere punitiva, sottolinea il sindaco: “Non è un’arma per sanzionare, ma un promemoria di buonsenso, educazione e rispetto. Rispetto per gli altri e per un luogo che abbiamo recuperato pagando le tasse. Un angolo di paradiso che merita di essere trattato come tale”.

Paoletti si è rivolto direttamente ai frequentatori della spiaggia con un messaggio sui social: “Quando scendete dal bus o camminate verso la spiaggia, fate un bel respiro, ossigenate il cervello e focalizzate il valore del luogo che avete scelto per trascorrere qualche ora di mare”.

L’ordinanza è già in vigore, e il Comune conta soprattutto sulla collaborazione dei cittadini e dei turisti per trasformare la Marinella in un esempio di convivenza sostenibile e tutela ambientale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.