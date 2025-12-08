San Martino, grossi cinghiali a spasso per gli spazi esterni dell'ospedale

GENOVA - Grossi, addirittura enormi cinghiali a spasso per gli spazi esterni del Policlinico San Martino di Genova, come documenta il video girato questa sera dal visitatore di un paziente ricoverato. Negli ultimi giorni, purtroppo, sta diventando un'abitudine, malgrado i tentativi di allontanarli e i sistemi di protezione.

Gli ungulati scendono a valle in cerca di cibo e soprattutto nelle ore serali si infilano nelle aree dell'ospedale, preoccupando i visitatori e il personale di servizio.

Le segnalazioni sono state effettuate e nei prossimi giorni si attendono interventi più efficaci da parte delle autorità preposte per evitare incontri ravvicinati e potenzialmente pericolosi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.