Inaugurazione del presepe, accensione dell'albero, Udinese-Genoa: Telenord in diretta

GENOVA - Oggi, lunedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, alle 16,30, a Genova verrà inaugurato il presepe storico artistico di Palazzo Rosso – Musei di Strada Nuova, visibile direttamente da via Garibaldi, alla presenza della sindaca Silvia Salis, dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e con la benedizione dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca.

Alle 18, in piazza De Ferrari, si terrà il tradizionale appuntamento dell’accensione dell’albero di Natale, uno dei momenti più attesi dalle famiglie genovesi e dai visitatori, che segna l’avvio ufficiale delle festività. Saranno presenti la sindaca Silvia Salis, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, Gianluca Bufo a.d Iren, Paola Noli vice presidente Camera di Commercio di Genova e una delegazione Columbus.

Il programma in piazza prevede: alle 16.45 le esibizioni del Coro del Liceo Musicale e Coreutico Sandro Pertini e del Coro Perfect Life Choir; alle 17.45 i saluti istituzionali e alle 18 l’accensione dell’albero. Il Coro People Around si esibirà a chiusura del pomeriggio.

Il programma in piazza prevede: alle 16.45 le esibizioni del Coro del Liceo Musicale e Coreutico Sandro Pertini e del Coro Perfect Life Choir; alle 17.45 i saluti istituzionali e alle 18 l'accensione dell'albero. Il Coro People Around si esibirà a chiusura del pomeriggio.

