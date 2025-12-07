Sestri Levante accende il Natale: in centinaia alla sfilata e alla cerimonia dell’albero in Piazza Matteotti
di Redazione
Sindaco Solinas: "L'accensione dell’albero è un gesto simbolico che porta con sé una luce di speranza, il vero messaggio del Natale"
Babbo Natale, la Filarmonica e le animatrici di Hakuna Matata hanno aperto la sfilata che, partendo da piazza Bo, ha accompagnato bambini e genitori fino a piazza Matteotti per la tradizionale accensione del grande albero. Così, nel giorno del patrono San Nicolò, è iniziato ufficialmente il periodo natalizio a Sestri Levante.
Una folla numerosa ha partecipato al momento di festa e condivisione, sottolineato dal sindaco Francesco Solinas nel suo intervento: l’accensione dell’albero è un gesto simbolico, ha ricordato, che porta con sé una luce di speranza, il vero messaggio del Natale.
A concludere l'evento, la cioccolata calda offerta dai volontari della Croce Verde, che ha regalato a grandi e piccoli un ulteriore momento di convivialità.
