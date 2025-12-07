Immacolata all’insegna del bel tempo: alta pressione e cieli poco nuvolosi su tutta l’Italia
di Redazione
Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, senza fenomeni rilevanti
L’8 dicembre si preannuncia all’insegna del bel tempo. Le previsioni meteo per il giorno dell’Immacolata indicano la presenza di un robusto campo di alta pressione sull’Italia, che garantirà condizioni atmosferiche stabili e generalmente serene da Nord a Sud.
Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, senza fenomeni rilevanti. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali, contribuendo a mantenere i mari calmi, con moto ondoso al massimo moderato sui bacini meridionali.
