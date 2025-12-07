Aster garantisce sicurezza e funzionalità al Luna Park 2025, aperto a Ponte Parodi

Anche quest’anno Aster ha portato a termine numerosi interventi per assicurare piena funzionalità e massima sicurezza all’area destinata al Luna Park, aperto a Ponte Parodi.





Le squadre operative sono intervenute sull’illuminazione generale dell’area, installando e mettendo in sicurezza i punti luce, le luci di emergenza e l’impianto idrico antincendio. Si sono inoltre occupate della delimitazione e della sistemazione degli spazi per garantire ordine, fruibilità e percorsi ben definiti. Nei punti maggiormente usurati è stata eseguita una piccola asfaltatura, così da migliorare l’accessibilità e il comfort per operatori e visitatori. A completamento delle attività, sono stati realizzati anche gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica necessari al funzionamento di tutte le attrazioni.





“Grazie a questi interventi, che hanno richiesto oltre due settimane di lavoro – spiega la direttrice generale Francesca Aleo – Aster conferma il proprio impegno quotidiano nella cura degli spazi pubblici e nel supporto agli eventi cittadini, contribuendo alla buona riuscita di una delle tradizioni più amate dai genovesi”.

