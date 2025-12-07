Ambiente marino, sostenibilità e blue economy: il Rotary Genova Ovest sigla due nuovi protocolli d’intesa

Il Rotary Club Genova Ovest ha firmato nei giorni scorsi due protocolli d’intesa che sanciscono una nuova collaborazione istituzionale con il Distretto Rotary 2032, il Collegio Nazionale Capitani Lungo Corso e Macchina e Federlogistica–Conftrasporto Confcommercio. L’iniziativa mette in rete mondi diversi – professioni, formazione, logistica e marittimità – per sviluppare progetti condivisi dedicati a temi strategici per il territorio: tutela dell’ambiente marino, sostenibilità, blue economy, sviluppo economico e cooperazione internazionale.





Alla cerimonia erano presenti il governatore del Distretto Rotary 2032, Luigi Gentile, il presidente nazionale del Collegio Capitani, Giovanni Lettich, la vicepresidente del Rotary Club Genova Ovest, Alessandra Fantini, e il presidente nazionale di Federlogistica, Davide Falteri. I protocolli, della durata di tre anni, troveranno attuazione attraverso accordi operativi specifici: attività di divulgazione, eventi pubblici, programmi formativi per giovani professionisti, iniziative culturali e azioni di comunicazione integrate.





Il protocollo firmato con il Collegio Capitani è dedicato alla tutela dell’ambiente marino. Le competenze tecniche degli ufficiali e dei piloti dei porti saranno messe a disposizione dei soci Rotary e dei progetti comuni, con l’obiettivo di promuovere buone pratiche, sensibilizzare sul tema della sostenibilità e offrire aggiornamento professionale sull’innovazione nel settore marittimo.





L’intesa tra Distretto Rotary 2032 e Federlogistica punta invece a valorizzare la logistica come motore di sviluppo economico, strumento di cooperazione internazionale e componente essenziale della transizione ecologica.





«La firma dei protocolli – ha sottolineato Luigi Gentile – si inserisce nella visione del Rotary International, creando sinergie con istituzioni di primo piano su tematiche centrali quali ambiente, blue economy, innovazione e sostenibilità». Giovanni Lettich ha ricordato l’impegno del Collegio Capitani «per un progresso sostenibile del settore marittimo», mentre Davide Falteri ha evidenziato come «logistica e Rotary condividano la vocazione all’internazionalizzazione, costruendo ponti tra Paesi, imprese e comunità».





Gli accordi si inseriscono nella più ampia missione del Rotary, la più grande associazione professionale del mondo, presente in circa 200 Paesi con 46 mila club e 1,2 milioni di soci. Il Distretto 2032 riunisce 43 club tra Liguria e le province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo. Il Collegio Capitani, fondato a Genova nel 1946, è articolato in 46 delegazioni, mentre Federlogistica – nata nel 2001 all’interno di Conftrasporto–Confcommercio – rappresenta oltre mille imprese attive nei processi di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità del settore logistico.

