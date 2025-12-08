Genova, corteo storico per la 36esima edizione dei Mercatini di San Nicola: si aprono i festeggiamenti

Con il tradizionale corteo storico dell’8 dicembre, 22 gruppi e oltre 160 figuranti riporteranno Genova indietro nel tempo inaugurando ufficialmente la 36ª edizione del Mercatino di San Nicola, uno degli appuntamenti più attesi del Natale cittadino. L’evento, si conferma anche quest’anno una delle principali iniziative solidali del territorio, con oltre cento associazioni del Terzo Settore coinvolte.

Tradizione – Il Mercatino sarà ospitato, come da tradizione, in piazza Piccapietra dal 29 novembre al 23 dicembre. Amatissimo da famiglie e bambini, unisce atmosfere natalizie e artigianato di qualità: ceramisti, impagliatori, ricamatrici, cappellai e produttori gastronomici provenienti da tutta Italia popoleranno gli stand, accanto agli spazi dedicati alle associazioni genovesi.

Solidarietà – Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. I progetti sostenuti nel 2025 sono tre:

-Una vita senza parole ODV, che supporta caregiver e famiglie con bambini affetti da paralisi;

-Casa Domani, che necessita della ristrutturazione del terrazzo destinato agli ospiti;

-Centro Ascolto Vicariale di Oregina, impegnato nella creazione di un punto di distribuzione alimentare.

Anche la cucina del Mercatino sarà affidata a una realtà solidale: quest’anno a “Valori Alpini”, che ogni anno prepara oltre 13mila pasti per persone senza fissa dimora.

Scuole – Trentasei scuole dell’infanzia di Genova e provincia saranno accolte gratuitamente per laboratori di ceramica e legno, visite guidate e la mostra dei presepi realizzati in classe. A rotazione saranno presenti anche i Corpi Istituzionali, dalla Polizia Locale in poi, per momenti di educazione civica.

Corteo – Oggi 8 dicembre il taglio del nastro inaugurerà l’edizione 2025. Il corteo storico parte da piazza Matteotti, attraversa il centro e raggiunge piazza Piccapietra, accompagnato dal Gonfalone della città.

