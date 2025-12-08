Genova: inaugurato il presepe a Palazzo Rosso dalla sindaca Salis con la benedizione di padre Tasca

Inaugurato dalla sindaca Silvia Salis e benedetto dall'arcivescovo padre Marco Tasca il presepio di Palazzo Rosso. Presenti diverse autorità: l’assessora alle tradizioni Tiziana Beghin, il vicesindaco Alessandro Terrile, altri assessori e la presidente del Municipio Centro-Est, Simona Cosso.



"Siamo molto orgogliosi - dice la sindaca - di questa eredità della duchessa di Galliera: un presepe meraviglioso, di altissimo livello artistico, appartenente alla scuola di Maragliano, uno dei più celebri intagliatori del Settecento. Ringraziamo l’Accademia Ligustica: il presepe rappresenta un'opera di grande valore tecnico ed estetico e, illuminato costantemente, avrà un forte significato per tutta la città. Il programma della giornata è ricco: nel pomeriggio ci sarà anche l’accensione dell’albero di Natale, verso le 18:30 in piazza De Ferrari. Vi aspettiamo: sarà un grande momento di luce. Ringraziamo Iren, grazie alla quale il Comune può avere questo albero senza costi e con un allestimento luminoso armonizzato con le altre luci del centro.Sarà un Natale molto luminoso, pensato per i bambini e le famiglie. Il Comune apre a tutti con il villaggio di Babbo Natale, anch’esso gratuito: laboratori, attività e l’incontro dei più piccoli con Babbo Natale per consegnare la letterina. È un momento in cui Palazzo Tursi si apre alla città, nel mio primo Natale da sindaca: un’emozione incredibile vivere questo evento così radicato nella nostra cultura".





La presidente del Municipio Centro-Est, Simona Cosso, ricorda che oggi si aprono ufficialmente le festività natalizie, unendo tradizione, cultura e arte. Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Istituto Agrario Marsano, sono stati distribuiti alberi veri con radici a dieci scuole del territorio, che saranno poi piantumati: una scelta ecologica e solidale. Riguardo alle polemiche sul presepe e sull’albero di Natale, Cossu ribadisce che l’allestimento luminoso e condivisibile per tutti è una risposta concreta, e che l’albero sostenibile di piazza De Ferrari valorizza la piazza principale della città.





All'arrivo di monsignor Tasca, accolto dalla sindaca, inizia la benedizione del presepe. Si svela il presepe tra gli applausi: una piccola parte della grande collezione comunale di oltre 800 statuine del Seicento e Settecento, rivestite in tessuto e allestite come piccole figure teatrali. La scenografia, realizzata dagli allievi dell’Accademia Ligustica, rappresenta Strada Nuova con le quinte dei suoi palazzi storici. Il presepe barocco è uno spettacolo che racconta la Natività e gli episodi della vita di Gesù attraverso immagini e ambientazioni.





La sindaca esprime la sua grande emozione per questo primo 8 dicembre da prima cittadina e sottolinea il valore artistico del presepe, ringraziando l’Accademia Ligustica, il curatore, l’assessore alla Cultura e tutti i membri della giunta. Monsignor Tasca, prima della benedizione, ricorda come la nascita di Gesù abbia ispirato gli artisti nel corso dei secoli. Benedire un presepe significa riconoscere che il Figlio di Dio ha vissuto la nostra vita quotidiana. “Benedire”, dice, significa anche “dire bene”, riconoscere ciò che di buono c’è nella nostra storia, nonostante le difficoltà. Chiede quindi al Signore di benedire il presepe, la città, i sogni e le fatiche di tutti. Segue la preghiera dell’Ave Maria e la benedizione finale.

