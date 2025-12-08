Genova: grande successo per la prima edizione del Check Mate Junior Festival

C'è stato un enorme entusiasmo e una partecipazione oltre ogni aspettativa per la prima edizione del Check Mate Junior Festival, ospitata dal 6 all’8 dicembre ai Magazzini del Cotone.

L’evento, organizzato da UniChess nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport” e con il patrocinio del Comune di Genova, ha riunito 170 giovani scacchisti dagli 8 ai 18 anni, trasformando il Porto Antico in una vera cittadella degli scacchi.

Tre giorni di partite, correttezza sportiva e famiglie arrivate da tutta Italia hanno dato vita a una manifestazione dal forte valore sportivo, educativo e sociale, accolta con entusiasmo dal pubblico.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti Lilli Lauro, consigliera della Regione Liguria, e Nicolas Gandolfo, consigliere del Comune di Genova, a testimoniare l’importanza del Festival per il territorio e per la crescita dello sport giovanile.

Vincitori delle categorie:

• Under 8: Rissone Edoardo

• Under 10: Pere Adrien

• Under 12: Circolari Mattia

• Under 14: Di Bartolomeo Adria

• Under 16: Baldi Matteo

• Under 18: Liloni Francesco

Famiglie e partecipanti hanno definito il Festival “un’esperienza indimenticabile”, lodando organizzazione e atmosfera, rendendolo una delle novità più rilevanti del panorama scacchistico giovanile italiano.

“L’entusiasmo di questi giorni conferma che il Check Mate Junior Festival può diventare un appuntamento fisso per Genova e per il movimento scacchistico nazionale” – ha dichiarato il GM Roberto Mogranzini, fondatore e amministratore di UniChess.

Gli organizzatori ringraziano partecipanti, famiglie, volontari, istituzioni e partner territoriali per il supporto a una prima edizione già considerata un grande successo.

