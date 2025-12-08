Genova accende l'albero di Natale. Bucci: "A giorni sarò nonno, gioia speciale". Salis: "Una festa per i bambini"

Si è acceso il grande albero di Natale a piazza De Ferrari. Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria. ha detto: "Non lo devo ancora dire ufficialmente, ma tra qualche giorno diventerò nonno. Per me questo Natale porta una gioia speciale. Ma vorrei che fosse una festa per tutti voi che siete qui in piazza questa sera, perché avete dato un bellissimo segnale alla nostra città: sentiamo davvero lo spirito del Natale. Vi auguro un Natale pieno di serenità e di gioia. Vorrei che sotto l’albero trovassimo tutti i nostri desideri per il 2026: che sia un anno di crescita, di speranza, di salute e soprattutto di pace. Viviamo in un mondo purtroppo in guerra, ma vogliamo che da Genova arrivi un messaggio di pace, una testimonianza di una comunità che vuole aiutarsi e crescere insieme. Grazie per essere qui. Tanti auguri a tutti… e viva Genova!"





Silvia Salis, sindaca di Genova, ha detto: "Buonasera Genova! Sono davvero orgogliosa di vivere questo mio primo Natale al servizio della città. Sarà un Natale pieno di luci: abbiamo un albero di 16 metri, completamente realizzato con materiali riciclati e riciclabili. Ringraziamo Iren per questo progetto. Abbiamo appena acceso anche le luci del presepe del Comune di Genova, affacciato su Strada Nuova: lo potrete vedere di giorno e illuminato di notte. È un Natale pensato per tutti, ma soprattutto per le nostre bambine e i nostri bambini. Dal 17 al 24 dicembre ci sarà il Villaggio di Babbo Natale: bambini, fatevi portare da chi vi vuole bene, lì potrete incontrare Babbo Natale e consegnargli la vostra letterina. Ci saranno laboratori e tante attività. Palazzo Tursi si aprirà a voi per queste feste. Vi auguro di trascorrere un Natale sereno, di essere felici e di trovare sotto l’albero un futuro fatto di lavoro e servizi per la nostra città. Noi siamo al lavoro per questo, per voi. Buon Natale Genova!"





Al termine dei saluti, la sindaca ha invitato bambini e famiglie al conto alla rovescia: "Allora… tre, due, uno… via! Buon Natale Genova!". La piazza si è illuminata, accendendo l’albero e tutte le luci natalizie, dando ufficialmente inizio alle festività.

