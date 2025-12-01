San Martino, celebrati i 20 anni del Cento Alcologico

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò hanno partecipato oggi alla cerimonia per i 20 del Centro alcologico dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

"Un centro molto importante, non solo per la cura ma anche e soprattutto per la prevenzione, che sta facendo molto da anni per la nostra città e la nostra regione. L'obiettivo della sanità nel suo complesso è sempre e comunque quello di migliorare la vita dei cittadini, come questo centro mostra e dimostra da tanto tempo. Voglio ribadire e sottolineare l'importanza della prevenzione e del seguire uno stile di vita corretto: a volte può essere difficile cambiare, ma è possibile, è importante non arrendersi. Questo è il messaggio importante che questo centro testimonia a tutti noi", ha detto Bucci.

