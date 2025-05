San Giuliano Terme, 100% luci al led e cibo bio nelle mense per un comune davvero sostenibile

Illuminazione pubblica convertita al led per il 100%, cibi bio nelle mense scolastiche e nuove piantumazioni in tutto il territorio comunale: sono alcuni degli obiettivi raggiunti da San Giuliano Terme nel suo percorso come comune sostenibile. Lo si legge nel nuovo Rapporto di sostenibilità dell'ente, relativo al 2024, mentre nella Guida dei comuni Sostenibili italiani 2025/2026 si raccontano alcune delle buone pratiche di sostenibilità portate avanti dal Comune.

Le percentuali - Il comune ha circa l'80% di indicatori quantitativi con tendenza positiva o stabile su materie di competenza comunale nel breve periodo, cioè negli ultimi 3-5 anni. Considerando l'ultimo anno, tale percentuale si attesta a circa l'83%. Prendendo tutti gli indicatori quantitativi la percentuale di tendenze positive o stabili nel breve periodo è al 79%. Particolarmente significativi, oltre a quelli già citati, sono i dati quantitativi relativi alla parità di genere nella composizione della Giunta municipale, la diminuzione dei consumi elettrici per edifici comunali e illuminazione pubblica e la maggiore diffusione di colonnine di ricarica per auto elettrica.

Progressi significativi - Tra gli indicatori qualitativi, positive le azioni sul mantenimento a zero dell'addizionale comunale Irpef per redditi bassi, il pagamento delle fatture mediamente 18 giorni prima della scadenza, l'approvazione del piano antenne nel 2023, del piano di protezione civile nel 2024 e l'avvio della procedura per il piano per la transizione digitale e per il piano urbano della mobilità sostenibile.

Parametri che sorridono - Considerati i risultati e le tendenze, per migliorare ulteriormente una situazione molto positiva, la Rete consiglia l'attivazione di orti urbani, l'attenzione alla parità di genere per le intitolazioni toponomastiche, l'approfondimento sulla diminuzione della capacità di riscossione dell'ente, di ipotizzare l'avvio delle procedure per alcuni strumenti, quali il Paesc e il Peba e l'attivazione dell'iter per il Regolamento dei beni comuni.

